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ВСУ ударили из HIMARS по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, сообщил 21 июля корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Судя по кадрам, которые запечатлел журналист, с территории завода идет густой черный дым.

Информации о последствиях удара и пострадавших не поступало.

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Предприятие является гражданским и не занимается выпуском какой-либо военной продукции.

Накануне сообщалось, что США на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды.

14 июля Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS. Отмечалось, что до этого Вашингтон передал Киеву восемь мобильных пусковых установок РСЗО HIMARS на колесном шасси. Еще четыре намерен передать в ближайшее время.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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