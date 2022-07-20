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США выделят Украине РСЗО HIMARS в составе нового пакета военной помощи

Белый дом: США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине, он будет включать HIMARS
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tech. Sgt. Patrick Evenson
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Соединенные Штаты на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также артиллерийские снаряды. Об этом сообщил во вторник, 19 июля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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Эти американские установки залпового огня уже не раз обстреливали ДНР и ЛНР

«Позднее на этой неделе администрация объявит о выделении президентом нового пакета вооружений и военной техники для Украины, это будет 16-й по счету такой пакет для поддержки Украины с тех пор, как президент [США Джо Байден] занял свой пост», — сказал он на брифинге для журналистов, который транслировал Белый дом.

Кирби уточнил, что новый пакет помощи включит в себя еще системы HIMARS, «которые украинцы очень эффективно используют для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя». Также он будет включать дополнительные боеприпасы для РСЗО и артиллерийские снаряды, добавил чиновник.

Высокомобильная реактивная система залпового огня HIMARS разработана американской компанией Lockheed Martin. Представляет собой установку с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракетой. Дальность стрельбы может составлять от 30–80 до 300 и более километров.

О том, что Украина получит более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS, ранее в этот день сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

14 июля Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS. Отмечалось, что до этого Вашингтон передал Киеву восемь мобильных пусковых установок РСЗО HIMARS на колесном шасси. Еще четыре намерен передать в ближайшее время.

11 июня украинские боевики обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. По предварительным данным, удар был нанесен с помощью американских РСЗО HIMARS. Ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, а также повредили жилые здания. В результате обстрела семь человек погибли, а как минимум 40 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью.

10 июля украинские националисты нанесли удар по Алчевску в Луганской Народной Республике (ЛНР) с помощью HIMARS. Информации о пострадавших в результате обстрела не поступало.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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