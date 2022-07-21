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Шульгинов заверил Путина в накоплении всех видов топлива к зиме в России

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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В России нет проблем с накоплениями всех видов топлива к зиме: подготовлены резервные, основные и аварийные его виды. Об этом заявил 21 июля министр энергетики Николай Шульгинов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«У нас не будет проблем с закачкой газа в подземные хранилища», — заявил Шульгинов.

Глава Минэнерго также указал, что добыча нефти в России в первом полугодии превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 3,4%. А производство электроэнергии за первые шесть месяцев возросло на 1,9%. Если такая тенденция сохранится, то производство и потребление электроэнергии в РФ по итогам 2022 года может вырасти на 1,5%.

Шульгинов заметил, что в России сейчас перешли на более гибкую систему планирования ремонтов оборудования исходя из его технического состояния, а не плановой предупредительной концепции. Такой подход, по словам главы ведомства, оказался намного качественнее.

Ранее, 8 июля, Путин на совещании с членами правительства РФ сообщил, что несмотря на санкции, ситуация в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в стране остается стабильной. По его словам, в отраслях наблюдается рост по некоторым показателям.

До этого, 13 апреля, Шульгинов в интервью «Известиям» рассказал, что на поддержку системообразующих компаний в сфере ТЭК будет направлено 7 млрд рублей. По его словам, в то время поддержка была одобрена для 119 системообразующих компаний, но в министерстве считают, что этот перечень не закрыт. Предполагается, что субсидии будут направлены на компенсации льготных ставок по кредитам.

Российский вице-премьер Александр Новак 29 марта заявил, что ключевыми задачами для энергетиков страны в условиях постоянно нарастающего внешнего давления являются стабильное обеспечение энергоресурсами внутреннего рынка и сохранение экспортного потенциала.

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