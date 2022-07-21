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Полиция раскрыла подпольную нарколабораторию под Москвой

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В подмосковном Солнечногорске полиция раскрыла подпольную нарколабораторию. Об этом четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Лаборатория по производству наркотиков находилась в ангаре на территории гаражного кооператива на окраине города.

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Во время обыска в помещении нашли около 500 литров химических реактивов, специальное оборудование и более 5 килограммов уже готового мефедрона. Мощность лаборатории позволяла производить несколько десятков килограммов наркотиков в месяц. На их продаже наркодиллеры планировали заработать 10 млн рублей.

По подозрению в незаконной деятельности задержаны четверо человек в возрасте от 29 до 49 лет. Подозреваемые вину не признали и до последнего утверждали, что их задержали по ошибке. Сейчас они находятся под стражей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконное производство наркотических средств».

Ранее, 14 июля, полицейские Читы вместе со спецподразделением «Гром» пресекли незаконное распространение наркотиков в одном из ночных клубов города. На момент проведения проверки в ночном клубе находилось около сотни человек. В ходе проведенных мероприятий изъяты марихуана, амфитамин, таблетки «экстази», а также приспособления для курения и употребления запрещенных веществ. По подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в отдел полиции были доставлены 11 человек.

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