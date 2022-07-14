Правоохранители Читы пресекли сбыт наркотиков в ночном клубе

Сотрудники полиции города Читы вместе со спецподразделением «Гром» пресекли незаконное распространение наркотиков, устроив проверку в одном из ночных клубов города. Соответствующее заявление 14 июля сделало УМВД России по Забайкальскому краю на своем официальном сайте.

На момент проведения проверки в ночном клубе находилось около сотни человек. В ходе проведенных мероприятий изъяты марихуана, амфитамин, таблетки «экстази», а также приспособления для курения и употребления запрещенных веществ.

«По подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в отдел полиции были доставлены 11 человек, еще 30 граждан освидетельствованы на состояние опьянения», — рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные и оперативные действия по установлению подозреваемых. Кроме того, организаторы вечеринки, читинцы 1995 и 1990 годов рождения, привлечены к административной ответственности.

5 июля источник «Известий» сообщил, что проректор Российской таможенной академии Залим Керефов был задержан на рабочем месте сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и специалистами Следственного комитета РФ. На следующий день ему было предъявлено обвинение. 7 июля Люберецкий суд Москвы арестовал проректора.