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Проректора таможенной академии обвинили в продаже 2 кг наркотиков

СК обвинил проректора Российской таможенной академии в продаже 2 кг наркотиков через Даркнет
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Фото: ГСУ СК России по Московской области
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Проректор Российской таможенной академии в Подмосковье Залим Керефов приобрел 2 кг наркотиков и продавал запрещенные вещества через Даркнет. Об этом 6 июля говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).

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Как сообщила представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий, обвинение в незаконной торговле наркотиками в крупном размере предъявлено директору центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия».

«Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных оперативными сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России», — добавила она.

По данным ведомства, фигурант расфасовывал наркотики в мелкие партии и реализовывал в теневом сегменте интернета.

На причастность к торговле наркотиками проверяются и другие сотрудники академии из руководящего звена, которым обвиняемый предоставлял психоактивные вещества для употребления.

Как 5 июля рассказал источник «Известий», Керефов был задержан на рабочем месте.

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