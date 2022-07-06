Проректора таможенной академии обвинили в продаже 2 кг наркотиков

Проректор Российской таможенной академии в Подмосковье Залим Керефов приобрел 2 кг наркотиков и продавал запрещенные вещества через Даркнет. Об этом 6 июля говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).

Как сообщила представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий, обвинение в незаконной торговле наркотиками в крупном размере предъявлено директору центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия».

«Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных оперативными сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России», — добавила она.

По данным ведомства, фигурант расфасовывал наркотики в мелкие партии и реализовывал в теневом сегменте интернета.

На причастность к торговле наркотиками проверяются и другие сотрудники академии из руководящего звена, которым обвиняемый предоставлял психоактивные вещества для употребления.

Как 5 июля рассказал источник «Известий», Керефов был задержан на рабочем месте.