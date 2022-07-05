Задержан проректор Российской таможенной академии

Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и специалисты Следственного комитета РФ задержали проректора Российской таможенной академии Залима Керефова.

Как сообщил источник «Известий» 5 июля, Керефов был задержан на рабочем месте. Его обвиняют в торговле наркотиками.

По предварительной информации, проректора подозревают в сбыте нескольких килограммов запрещенных веществ. В рамках следственных мероприятий обыски проходят и в других служебных кабинетах академии.

27 июня Химкинский городской суд продлил до 20 декабря арест баскетболистки из США Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков.

5 марта сотрудники Шереметьевской таможни задержали 31-летнюю Грайнер, которая прибыла из Нью-Йорка. Ее багаж привлек внимание служебной собаки. В ручной клади у американки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере», предусматривающей от 5 до 10 лет лишения свободы.