Суд арестовал обвиняемого в сбыте наркотиков проректора таможенной академии

Люберецкий суд Москвы арестовал проректора Российской таможенной академии в Подмосковье Залима Керефова. Его обвиняют в сбыте 2 кг наркотиков через даркнет. Об этом 7 июля сообщило в Telegram управление Следственного комитета РФ (СКР) по Московской области.

«По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, после приобретения запрещенного вещества обвиняемый расфасовал его на более мелкие объемы и продал через сеть курьеров и интернет-магазинов в закрытом сегменте интернета.

«Уже обнаружено девять закладок с наркотиками, ссылки на которые найдены у обвиняемого в компьютере», — уточнили в областном управлении СКР.

Правоохранители установили место производства, где Керефов купил наркотики, и пресекли деятельность крупной нарколаборатории. Задержаны организатор и его пособники, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщил источник «Известий», Керефов был задержан на рабочем месте 5 июля.

На следующий день ему было предъявлено обвинение. По информации представителя подмосковного главка СКР Ольги Врадий, на основании материалов, собранных оперативными сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ России, было возбуждено уголовное дело.

На причастность к торговле запрещенными веществами проверяются и другие сотрудники академии из руководящего звена, которым обвиняемый предоставлял психоактивные вещества.