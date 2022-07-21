Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару на 25%

Национальный банк Украины (НБУ) скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25%. Об этом финансовый регулятор объявил 21 июля.

Новый курс составил 36,56 гривны за доллар вместо прежнего 29,2 гривны за доллар.

«Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны», — заявили в Нацбанке.

Центробанк продолжит корректировать курс гривны. В учреждении заявили, что механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях.

«Новый уровень курса станет якорем для экономики и придаст ей устойчивость в условиях неопределенности. Продолжение политики фиксированного курса позволит Национальному банку сохранить контроль над динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы. Это ключевая предпосылка стабильного функционирования экономики», — заявил глава НБУ.

Накануне стало известно, что международные кредиторы Украины согласились отсрочить выплаты по обязательствам на $3 млрд. Приостановка установлена до конца 2023 года и может быть продлена еще на один год.

Это сообщение последовало после того, как кабинет министров Украины одобрил постановление о двухлетней отсрочке на выплату внешних долгов в случае одобрительного решения кредиторов. Сообщалось, что договориться об отсрочке необходимо было до 15 августа.

19 июля представитель Евросоюза в Киеве Матти Маасикас назвал финансовое положение Украины тяжелым. При этом, по его словам, страна не планирует объявлять дефолт по внешнему долгу. Маасикас уточнил, что государству требуется иностранная помощь, чтобы компенсировать ежемесячный дефицит бюджета в размере €5 млрд.

Газета The Financial Times со ссылкой на экономического советника украинского президента Владимира Зеленского Олега Устенко 13 июля написала, что Киеву необходимо финансирование в размере $9 млрд в месяц от государств Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета. В тот же день президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что Украина получила от финучреждения $1,7 млрд финансирования.

Согласно данным украинского Госстата, годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 21,5%, что на 3,1% выше майских данных. Bloomberg отмечает, что этот показатель стал самым высоким за последние шесть лет. В беседе с Forbes бывший заместитель главы НБУ Олег Чурий спрогнозировал, что к концу года инфляция может разогнаться до 30%, а резервы упасть до критически низкого уровня. При этом сценарии, полагает эксперт, Нацбанку придется вновь ввести жесткие ограничения, вплоть до запрета большей части импорта, кроме топлива и вооружения.

Вместе с тем продолжается и обесценивание гривны. Так, в беседе с местной редакцией Forbes заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса объяснил, что «печать» денег сделала фактически невозможным дальнейшее укрепление национальной валюты.

Монетизация госбюджета ускорилась на Украине летом. Так, глава Нацбанка республики Кирилл Шевченко в колонке для «Экономической правды» писал, что только за июнь НБУ провел эмиссию в 105 млрд гривен. За период с марта по апрель, по его данным, было напечатано совокупно 70 млрд гривен.