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Bloomberg узнало о планах Киева согласовать отсрочку выплаты внешнего долга

Bloomberg: Киев намерен согласовать отсрочку выплаты внешнего долга на два года
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Кабинет министров Украины планирует согласовать отсрочку выплаты внешнего долга на два года и изменить гарантии ВВП в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Об этом 20 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Правительство планирует достичь соглашения с держателями облигаций к 15 августа текущего года. В настоящий момент Украина погасила $1,4 млрд внешнего долга, отсрочка поможет временно сохранить $3 млрд.

В случае отсутствия достижения взаимного соглашения с держателями Киев продолжит обслуживать и выкупать свои облигации.

Накануне, 19 июля, представитель Евросоюза в Киеве Матти Маасикас назвал финансовое положение Украины тяжелым. При этом, по его словам, страна не планирует объявлять дефолт по внешнему долгу.

Маасикас уточнил, что государству требуется иностранная помощь, чтобы компенсировать ежемесячный дефицит бюджета в размере €5 млрд.

Газета The Financial Times со ссылкой на экономического советника украинского президента Владимира Зеленского Олега Устенко 13 июля написала, что Киеву необходимо финансирование в размере $9 млрд в месяц от государств Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета. В тот же день президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что Украина получила от финучреждения $1,7 млрд финансирования.

Согласно данным украинского Госстата, годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 21,5%, что на 3,1% выше майских данных. Bloomberg отмечает, что этот показатель стал самым высоким за последние шесть лет. В беседе с Forbes бывший заместитель главы НБУ Олег Чурий спрогнозировал, что к концу года инфляция может разогнаться до 30%, а резервы упасть до критически низкого уровня. При этом сценарии, полагает эксперт, Нацбанку придется вновь ввести жесткие ограничения, вплоть до запрета большей части импорта, кроме топлива и вооружения.

Вместе с тем продолжается и обесценивание гривны. Так, в беседе с местной редакцией Forbes заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса объяснил, что «печать» денег сделала фактически невозможным дальнейшее укрепление национальной валюты.

Монетизация госбюджета ускорилась на Украине летом. Так, глава Нацбанка республики Кирилл Шевченко в колонке для «Экономической правды» писал, что только за июнь НБУ провел эмиссию в 105 млрд гривен. За период с марта по апрель, по его данным, было напечатано совокупно 70 млрд гривен.

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