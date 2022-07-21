Новак: Россия откажется поставлять нефть на рынки по цене ниже затрат на добычу

Россия прекратит экспортировать нефть, если в случае установления странами «большой семерки» (G7) потолка цен на энергоноситель, его итоговая стоимость будет ниже затрат на производство. Об этом в среду, 20 июля, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — отметил он в эфире Первого канала.

Как позже заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, США рассчитывают, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю 2022 года. Он подчеркнул, что, согласно содержанию шестого пакета антироссийских санкций, к сентябрю будут введены меры по страхованию нефти.

Ранее, 16 июля, британский журналист Мартин Сандбу в колонке для Financial Times написал, что США на прошедшем саммите G7 попытались запугать Евросоюз, чтобы установить потолок цен на российскую нефть. Минфин США преследует две цели, которые заключаются в сокращении доходов РФ от продажи нефти и предотвращении сильного подорожания черного золота, уточнил он.

До этого, 13 июля, глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США пытаются зафиксировать выгодную для продолжения добычи нефти в РФ стоимость.

При этом, как отметил декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян 11 июля, ограничение цен на российскую нефть, которое намерен ввести Запад, нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики.

Как заявил президент России Владимир Путин 8 июля, невзирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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