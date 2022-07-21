В США объявили о создании ведомства по «аномальным явлениям»

Министерство обороны США объявило о создании ведомства по «неопознанным аномальным явлениям в космосе, воздухе и на море». Соответствующая информация появилась на сайте ведомства в среду, 20 июля.

Отмечается, что основной задачей нового органа станет объединение усилий Минобороны и других федеральных ведомств и агентств США по обнаружению, идентификации и атрибутированию объектов, представляющих интерес в контексте национальной безопасности.

Управление будет собирать информацию о неопознанных космических, воздушных, подводных и прочих объектах, появляющихся вблизи стратегически важных территорий США, и пресекать потенциальные угрозы. Исполнительный совет ведомства возглавит заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри. Пост директора займет главный научный сотрудник Центра ракетно-космической разведки Шон М. Киркпатрик.

9 июля американское федеральное космическое агентство NASA анонсировало набор команды для изучения неопознанных летающих объектов (НЛО).

О том, что NASA решило заняться поиском НЛО, стало известно 28 мая. Решение было принято после того, как американские военные продемонстрировали в конгрессе кадры с неопознанными летающими объектами.

После публичных слушаний и нового закона национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства наращивает свои усилия, чтобы помочь в расследовании. Отмечалось, что в рамках нового проекта NASA может использовать значительный научный вес для поиска возможных признаков внеземной жизни не только на отдаленных планетах, но и на Земле.