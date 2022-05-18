Американские военные показали конгрессменам видео с НЛО

Американские военнослужащие обнародовали кадры с так называемыми неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом 17 мая сообщается на сайте Cnet.

Видеозаписи были показаны законодателям США на открытых слушаниях, посвященных НЛО. Подобное заседание было проведено в конгрессе впервые за несколько десятилетий.

Так, на одном из видеороликов, снятых в 2019 году с корабля ВМС США через прибор ночного видения, военнослужащие сняли неопознанный треугольный объект.

На другом видео, снятом в 2021 году из кабины военного самолета, на камеру был зафиксирован молниеносно пролетевший неопознанный сферический объект.

«Во многих других случаях у нас есть гораздо меньше, чем это. Есть небольшая горстка наблюдений, в которых есть летные характеристики объектов, которые мы не можем объяснить с помощью имеющихся у нас данных», — заявил директор военно-морской разведки Скотт Брей.

Днем ранее в Пентагоне сообщили об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с неопознанными летающими объектами. Брей тогда отметил, что НЛО не подавали никаких сигналов, предупреждающих о возможности столкновения.

В июне 2021 года аппаратом директора национальной разведки США была распространена незасекреченная версия доклада для конгресса насчет наблюдения неопознанных летающих объектов. В материале говорилось о том, что американские спецслужбы пока не способны досконально объяснить природу объектов.