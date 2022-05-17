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В Пентагоне заявили об 11 случаях встречи армии США с НЛО

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Фото: Global Look Press/Red Williams
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В Пентагоне во вторник, 17 мая, сообщили об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с неопознанными летающими объектами (НЛО)

Заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй отметил, что случаи непосредственно столкновения американской военной техники с НЛО зафиксированы не были.

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«У нас не было столкновений. Но было по меньшей мере 11 случаев, когда оно чуть было не произошло», — сказал представитель Пентагона на открытых слушаниях в подкомитете спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса.

Брэй обратил внимание на то, что НЛО не подавали никаких сигналов, предупреждающих о возможности столкновения.

Военнослужащие США, в свою очередь, не пытались установить контакт с объектами. По мнению заместителя директора разведки ВМС, в большинстве случаев, которые наблюдали американские военные, явления были «похожи на некие беспилотные объекты, нечто такое, что может не находиться в состоянии контролируемого полета».

«Так что мы не пытались устанавливать связь с ними», — заявил Брэй.

Первый раз за несколько десятков лет были проведены открытые слушания по поводу наблюдения НЛО. Изучением этих феноменов занимается сформированная в Министерстве обороны Штатов специальная целевая группа.

В июне 2021 года аппаратом директора Национальной разведки США была распространена незасекреченная версия доклада для Конгресса насчет наблюдения неопознанных летающих объектов. В материале говорилось о том, что американские спецслужбы пока не способны досконально объяснить природу объектов. В основу доклада вошла информация о случаях, имевших место с ноября 2004 года по март прошлого года. За все эти годы были зафиксированы 144 неопознанных воздушных явления, 80 из которых — благодаря нескольким датчикам или приборам.

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