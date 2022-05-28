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NASA присоединилось к поиску НЛО
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NASA присоединилось к поиску НЛО

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Фото: commons.wikimedia.org/The National Archives UK
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NASA решило заняться поиском НЛО, сообщает DailyMail 27 мая.

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По данным источников издания, что после публичных слушаний в конгрессе по теме «Неопознанные воздушные явления» и нового закона национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства наращивает свои усилия, чтобы помочь в расследовании.

В рамках нового проекта NASA может использовать значительный научный вес для поиска возможных признаков внеземной жизни не только на отдаленных планетах, но и на Земле.

Представитель NASA подтвердил, что агентство оценивает, как использовать свой опыт в космических наблюдениях за Землей для улучшения понимания НЛО.

Заявление знаменует собой гигантский скачок для космического агентства, которое ранее отвергало все предположения, что имеет какое-либо отношение к неопознанным летающим объектам, говорится в материале.

18 мая американские военнослужащие обнародовали кадры с так называемыми неопознанными летающими объектами (НЛО).

Видеозаписи были показаны законодателям США на открытых слушаниях, посвященных НЛО. Подобное заседание было проведено в конгрессе впервые за несколько десятилетий.

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