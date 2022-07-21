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Атака украинских дронов по Запорожской АЭС не привела к повреждению оборудования

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Атака украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), по благоприятному стечению обстоятельств, не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе. Об этом в среду, 20 июля, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Тем не менее, он отметил, что регулярные обстрелы ядерных объектов представляют серьезную угрозу для безопасности Украины.

По данным Минобороны, 18 июля украинские ВС направили два дрона типа «камикадзе» на территорию АЭС в Запорожье. Один из летательных аппаратов был уничтожен на подлете к станции.

Инцидент стал поводом для очередного обращения РФ к ООН, МАГАТЭ и другим международным организациям с призывом пресечь дальнейшие провокации Киева в непосредственной близости от радиационно опасных предприятий.

Отмечается, что это не первый раз, когда Вооруженный формирования Украины (ВФУ) открывают огонь по Запорожской АЭС. Так, 12 июля, с помощью беспилотников на прилежащую территорию были сброшены две мины. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания, при этом никто из жителей не пострадал.

Тогда глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий указал на то, что взрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры АЭС, что создает угрозу возникновения внештатных, в том числе техногенных и аварийных, ситуаций. По его словам, эти действия подвергают опасности не только страну, но и всю Европу.

Впоследствии, 20 июля, в пресс-службе администрации города Энергодара, где находится Запорожская АЭС, сообщили, что ВСУ четыре раза атаковали предприятие. Как уточнил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов, зона, где расположены реакторы, не повреждена, однако пострадали 11 сотрудников станции, четверо из них в тяжелом состоянии.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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