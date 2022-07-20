Евросоюз выделил еще €500 млн для поддержки ВСУ

Евросоюз (ЕС) одобрил предоставление финансовой помощи Вооруженным силам Украины в размере €500 млн. Об этом в среду, 20 июля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«На заседании Контактной группы по Украине на министерском уровне страны-члены ЕС договорились мобилизовать пятый транш военной помощи в €500 млн для дальнейшей поддержки украинских вооруженных сил», — сообщил он.

По словам Борреля, ЕС вместе с партнерами решительно настроен оказывать помощь Киеву.

Ранее, 18 июля, глава Евросовета Шарль Мишель также сообщил о том, что Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине на €500 млн. До этого уже была одобрено выделение €2 млрд на эти цели. Таким образом, поддержка ЕС в виде военного оборудования для украинской армии составляет €2,5 млрд.

О том, что главы МИД ЕС на встрече примут решение о выделении военной помощи Украине на €500 млн, сообщило агентство Bloomberg еще 14 июля. В материале также говорилось о том, что блок в последние месяцы согласился на несколько раундов финансирования оружия для Украины в рамках так называемого Европейского фонда мира, который возмещает правительствам военные поставки на Украину.

Вместе с тем газета Financial Times сообщила о том, что в Европе запасы тяжелого вооружения начинают заканчиваться из-за снабжения Украины. Указывалось, что речь идет о танках, реактивных системах залпового огня (РСЗО), а также об артиллерийских системах, которые необходимы для «сдерживания продвижения России».

13 июля газета The Financial Times со ссылкой на экономического советника украинского президента Владимира Зеленского Олега Устенко написала, что Киеву необходимо финансирование в размере $9 млрд в месяц от государств Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета. В тот же день президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что Украина получила от финучреждения $1,7 млрд финансовой помощи.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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