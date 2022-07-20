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Джонсон призвал подающие фиш-энд-чипс заведения не использовать рыбу из России

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Фото: Global Look press/Martin Siepmann
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, уходящий в отставку, призвал заведения, которые подают традиционное британское блюдо фиш-энд-чипс (жареная рыба и картошка фри), отказаться от использования рыбы из России, подорожавшей после введения санкций на импорт.

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«Я думаю, крайне важно призывать наши замечательные заведения, где подают фиш-энд-чипс, использовать не только российские фиш-энд-чипс», — цитирует сайт kp.ru ответ действующего главы кабмина на вопрос парламентария, выразившего опасения относительно антироссийских санкций.

Белая рыба высоко востребована во всем мире. Около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако повышение Соединенным Королевством до 35% пошлин на импорт белой рыбы из РФ делает поставки слишком дорогими. В результате около трети заведений, которые специализируются на подаче этого блюда, оказались под угрозой закрытия.

Ранее в среду сообщалось, что подавший в отставку со своего поста Джонсон попрощался с парламентом в конце последнего выступления словами киногероя Арнольда Шварценеггера Hasta la vista, baby (с исп. — «До свидания, детка»), передает RT.

Однопартийцы проводили уходящего Джонсона, аплодируя и по-дружески похлопывая по плечу. В то же время оппозиция повела себя наоборот, они сидели не хлопая, уточняется на сайте aif.ru.

Джонсон объявил о своей отставке 7 июля, после того как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Ранее 20 июля стало известно, что бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава МИД страны Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

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