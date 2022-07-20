Военный историк призвал усилить ВС РФ беспилотниками

Российская армия имеет дело с серьезным противником в лице Украины и НАТО, необходимо комплексно усиливать защиту, осознавая опасности, считает военный историк Никита Буранов. Об этом он заявил в среду, 20 июля, в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Запад», участвующую в специальной военной операции по защите Донбасса, и дал указания по уничтожению беспилотников над приграничными с Россией районами.

Как отметил специалист, сами беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сейчас как средство доставки вооружений отходят на второй план, на первый план же выходят ударные беспилотники, которые используются как средство корректировки огня и средство объективного контроля и наводки.

Противник же, по словам Буранова, оснащен качественными зарубежными беспилотниками.

«Мы имеем дело с серьезным противником. Именно поэтому нам следует активизировать борьбу беспилотной авиации, чтобы «ослепить» [поставляемые на Украину американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)] Himars. В этом случае удары, наносимые ими, будут не такими точными. Следует насытить собственные Вооруженные силы подобным количеством, а главное, качеством беспилотников, которые имеются на вооружении у противника», — подчеркнул историк.

Таким образом, по его мнению, необходимо комплексно усиливать защиту, при этом осознавая опасности, возникающие со стороны противника, и вовремя купировать их.

В понедельник, 18 июля, министр обороны России дал указания командующему группировкой «Восток» на приоритетное поражение позиций противника и дальнобойных орудий, из которых ведутся обстрелы Донбасса, а также поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерновыми.

Ранее, 16 июля, Шойгу проинспектировал российские группировки «Юг» и «Центр», возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.

Тогда глава Минобороны отдал приказ ВС РФ нарастить действия на всех направлениях спецоперации по защите Донбасса, чтобы исключить возможность украинских войск наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и мирным городам.

17 июля в Минобороны РФ сообщили об уничтожении склада с противокорабельными ракетами Harpoon на одном из промышленных предприятий Одессы.

В тот же день стало сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили у украинских войск пусковую установку и заряжающую машину Himars.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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