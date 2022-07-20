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АвтоВАЗ выпустит ограниченную партию Lada Largus

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Фото: vk.com
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«АвтоВАЗ» готов выпустить ограниченную партию Lada Largus в объеме не менее 1,8 тыс. штук. Об этом предприятие сообщило 20 июля агентству «Интерфакс».

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Ограниченную партию универсалов и грузовых фургонов Lada Largus в объеме 1,8 тыс. штук удастся изготовить благодаря накопленным узлам и агрегатам, собранным во время простоя конвейера, уточнили на АвтоВАЗе.

«В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели», — рассказали на заводе.

Агентство сообщило, что о конкретных сроках перезапуска производства Lada Largus АвтоВАЗ объявит дополнительно.

После долгого простоя на автозаводе вначале была перезапущена линия сборки Lada Granta. Выпуск упрощенных версий модели стартовал 8 июня. 13 июля АвтоВАЗ возобновил производство внедорожника Lada Niva Legend.

За январь-июнь 2022 года «АвтоВАЗ» сумел реализовать в России 74 714 тыс. автомобилей. Такой показатель в 2,7 раза меньше, чем в 2021 году.

19 июля в музее АвтоВАЗа сообщили, что в день рождения завода, которое отмечается 20 июля, вход в музей предприятия будет бесплатным для всех. Помимо штатных экспозиций будет работать выставочная зона «Проект Конюхова». Она посвящена рекордному перелету знаменитого путешественника на мотопараплане. Его экспедиция поддерживалась на земле при помощи двух машин сопровождения — Lada Niva Travel и Lada Niva Legend.

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