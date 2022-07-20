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Киссинджер раскритиковал европейских лидеров за «отсутствие ориентиров»

Экс-госсекретарь США Киссинджер заявил, что европейские лидеры не понимают стоящих перед ними задач
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Бывший госсекретарь и помощник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер раскритиковал нынешних европейских политиков. Свою оценку он изложил в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано во вторник, 19 июля.

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По словам бывшего госсекретаря, у нынешних европейских политиков «нет ориентиров и понимания стоящих перед ними задач».

Киссинджер, в частности, подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

В противовес им политик поставил первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (1949-1963) и первого президента Франции Шарля де Голля (1959-1969).

Экс-госсекретарь также считает, что геополитика сегодня требует «никсоновской (присущей 37-му президенту США Ричарду Никсону — Ред.) гибкости», чтобы помочь разрядить конфликты между США и Китаем, а также между Россией и остальной Европой.

«[Нынешний американский лидер Джо] Байден и предыдущие администрации были слишком подвержены влиянию внутренних аспектов взгляда на Китай. Конечно, важно предотвратить гегемонию Китая или любой другой страны», — сказал Киссинджер в интервью агентству Bloomberg.

До этого бывший госсекретарь США предположил, что конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе. Так, если Россия останется там, где она находится сейчас, она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный район, а также полосу земли вдоль Черного моря, спрогнозировал политик.

11 июня Генри Киссинджер призвал Запад не отодвигать национальные интересы России на второй план при обсуждении украинского конфликта. По словам дипломата, отношения НАТО и стран Азии неизбежно станут одним из основных вопросов международной политики, поэтому блоку важно не замыкаться на внутреннем союзничестве, но также действовать с учетом всех перспектив.

23 мая Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. Также он заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

Высказывания Киссинджера прозвучали на фоне начавшейся 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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