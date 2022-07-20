Эксперт раскрыл влияние трехстороннего саммита на обстановку в Сирии

Прошедший в Тегеране саммит был нужен всем сторонам, поскольку лидерам требуется постоянно сверять часы относительно обстановки в САР, сказал «Известиям» турецкий политолог Керим Хас.

«Для России и Ирана, да и для США, сейчас важно, чтобы Турция не начала новую военную операцию на территории Сирии, чтобы не нарушить нынешний баланс сил», — отметил он.

По словам эксперта, Эрдоган уже больше месяца говорит, что он может начать ее. Однако новая операция, особенно если она начнется там, где расположены силы, поддерживаемые Ираном, может спровоцировать новый виток насилия в Сирии, заметил специалист.

По его словам, сейчас в целом обстановка в САР относительно стабильная, если сравнивать с началом 2020 года, когда происходили столкновения в Идлибе.

Трехсторонний формат Москва–Тегеран–Анкара работает уже пять лет и приносит свои результаты, отметила в беседе с «Известиями» директор института РУССТРАТ Елена Панина. Геополитические противоречия между странами по сирийскому вопросу и ситуации в Нагорном Карабахе остаются. Однако стороны настроены на диалог, а не на чтение друг другу «лекций» и выставление ультиматумов, подытожила она.

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Трех единство: о чем договорились лидеры РФ, Ирана и Турции в Тегеране