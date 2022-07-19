В Нью-Йорке из-за акул закрыли часть городских пляжей

Пляж Рокуэй-Бич в нью-йоркском районе Квинс (США) закрыли во вторник, 19 июля, из-за появления акул. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Нью-Йорка.

По данным правоохранительных органов Нью-Йорка, в районе пляжа акулы были замечены дважды.

Всего с начала июля полиция Нью-Йорка зафиксировала пять случаев нападения акул на людей, хотя все они обошлись без серьезных последствий.

Отмечается, что причиной появления акул у пляжа может быть повышение температуры воды из-за жаркой погоды, установившейся в последние недели, а также возвращение людей на пляжи после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.

Последнее время особая активность акул была замечена у пляжей Египта. Так, 1 июля гражданка Австрии Элизабет Сквайер погибла после нападения акулы в водах Красного моря. Рыба откусила ей руку и ногу. Спустя два дня власти Египта подтвердили смерть еще одной женщины в Хургаде.

После нападения акул губернатор региона Красное море в Египте распорядился закрыть некоторые пляжи на своей территории.

Специалисты из Комитета по защите Красного моря и городской Ассоциации защиты и охраны окружающей среды объяснили эти нападения тем, что сейчас сезон спаривания, который длится с апреля до конца июля.

При этом генсек Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа допустил, что причиной нападения могла стать практика подкармливания рыб туристами. При этом он исключил отлов хищников, так как это чревато изменением природного баланса.