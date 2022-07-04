Эксперт назвал возможную причину нападения акул на женщин в Хургаде

Для акулы нападение на человека не является естественным поведением. Причиной трагедий в египетской Хургаде могла стать практика подкармливания рыбы туристами. Об этом 4 июля заявил генсек Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа.

«Проблема возникает из-за того, что чаще всего дайверы или организаторы прогулок на туристических лодках, пытаясь привлечь акул, чтобы на них посмотрели туристы, подкармливают рыбу непривычной едой, например мясом», — сказал эксперт «РИА Новости».

Таким образом, отметил он, акулы привыкают есть мясо. Помимо этого бывают случаи, когда люди на лодках готовят рыбу, а остатки выбрасывают в воду.

Вместе с тем Гомаа подчеркнул, что отлавливать акул в местах подобных инцидентов нельзя: это может привести к нарушению природного баланса.

По мнению эксперта, нужно менять поведение людей, чтобы они уважали природу и уменьшали негативное влияние. В частности, необходимы тренинги для дайверов, разработка четких правил поведения, жесткие меры наказания для нарушителей, а также принятие мер по переработке отходов и недопущению их выброса в море.

Ранее в этот день дайверы в Египте предположили, что нападения на людей в Красном море могли произойти из-за шума лодок на побережье.

1 июля пожилая гражданка Австрии погибла после нападения акулы в районе Хургады. Хищник откусил женщине руку и ногу, в больнице врачи провели ей сердечно-легочную реанимацию, но туристка скончалась от болевого шока. 3 июля в результате нападения акулы в Хургаде погибла еще одна женщина. Трагедия также произошла в районе курорта Сахль-Хашиш. По предварительной информации, вторая погибшая являлась гражданкой Румынии.

Специалисты приступили к изучению обстоятельств инцидентов с целью точно установить причины агрессивного поведения хищников, ставшие причиной гибели двух человек.