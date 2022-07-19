Reuters: поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию возобновятся 21 июля

После завершения планового обслуживания поставки газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию возобновятся в четверг, 21 июля. Как отметило агентcтво Reuters 19 июля, работа объекта при этом будет осуществляться не на полную мощность, а на том ограниченном уровне, который был до начала ремонтных работ.

Таким образом, пропускная способность «Северного потока» после его повторного запуска будет менее 160 млн кубометров в сутки (номинальной мощности газопровода).

Ранее, в июне, приток газа по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Как отмечал «Газпром», во многом это было связано с невозвращением Канадой одной из турбин для компрессорной станции «Портовая».

19 июля еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что в Еврокомиссии (ЕК) не надеются, что поставки газа из России в Европу по газопроводу «Северный поток» возобновятся после проведения планового ремонта.

Накануне Reuters сообщило, что концерн ФРГ Uniper после якобы получения уведомления от «Газпрома» о форс-мажорных обстоятельствах по ограничению поставок газа посчитал такое объяснение необоснованным и официально отклонил требование о форс-мажоре. Добавляется, что компания не нашла оснований для того, чтобы принять объяснение российской стороны. При этом в самом «Газпроме» данное сообщение и подлинность таких данных не прокомментировали.

Днем ранее правительство Германии выразило свои подозрения в том, что Россия может сократить поставки газа по «Северному потоку». Как заявил глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт на встрече с главами земельных администраций, Россия не возобновит поставки газа полностью после ремонта трубопровода.

До начала ремонта газопровода в Европу через «Северный поток» ежедневно шло около 67 млн куб. м газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку немецкий концерн Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. Позднее в Оттаве объявили о решении вернуть оборудование «Газпрому», сделав исключение, несмотря на санкции.

С 11 июля газопровод «Северный поток – 1» находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы продлятся до 21 июля. В период ремонта поставки газа в Германию через СП-1 не осуществляются. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке. Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.