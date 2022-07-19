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В ГД назвали сотрясанием воздуха слова о «дедлайне» на вступление Украины в ЕС

Депутат Белик назвал слова Кулебы о «дедлайне» на вступление Украины в ЕС очередным сотрясанием воздуха
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Rüdiger Wölk
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Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что у Киева есть «внутренний дедлайн» на вступление в Евросоюз — это лишь очередное сотрясание воздуха. Об этом во вторник, 19 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Киевский режим продолжает сыпать то угрозами, то ультиматумами, то дедлайнами, то напоминаниями. Всё это делается для того, чтобы продемонстрировать населению погруженной в хаос страны, что Украину ждут в Евросоюзе. Правда, узнать срок окончания европейской интеграции Украины никому не представляется возможным, но новость есть, и ее с удовольствием подхватят и распространят пропагандистские украинские и западные СМИ», — указал он.

По словам парламентария, на деле это очередное сотрясание воздуха. Украина же в статусе кандидата на вступление в ЕС так и останется площадкой для действий коллективного Запада и средством для противостояния с Россией, заключил Белик.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский обозначил «внутренний дедлайн» на вступление страны в Евросоюз, Кулеба рассказал накануне в интервью Forbes.

23 июня участники саммита ЕС в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в союз. Переговоры по данной теме начнутся после того, как Киев выполнит ряд условий — активизирует борьбу с коррупцией, проведет деолигархизацию и судебную реформу.

В свою очередь украинский лидер подчеркнул, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам Зеленского, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации. При этом он подчеркнул, что ее путь к членству в ЕС не должен занимать годы или десятилетия.

При этом западные политики и эксперты не раз отмечали, что вероятное вступление Украины в ЕС вряд ли возможно в ближайшем будущем и в целом может занять десятилетия.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

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