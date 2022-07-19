В ГД назвали сотрясанием воздуха слова о «дедлайне» на вступление Украины в ЕС

Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что у Киева есть «внутренний дедлайн» на вступление в Евросоюз — это лишь очередное сотрясание воздуха. Об этом во вторник, 19 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Киевский режим продолжает сыпать то угрозами, то ультиматумами, то дедлайнами, то напоминаниями. Всё это делается для того, чтобы продемонстрировать населению погруженной в хаос страны, что Украину ждут в Евросоюзе. Правда, узнать срок окончания европейской интеграции Украины никому не представляется возможным, но новость есть, и ее с удовольствием подхватят и распространят пропагандистские украинские и западные СМИ», — указал он.

По словам парламентария, на деле это очередное сотрясание воздуха. Украина же в статусе кандидата на вступление в ЕС так и останется площадкой для действий коллективного Запада и средством для противостояния с Россией, заключил Белик.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский обозначил «внутренний дедлайн» на вступление страны в Евросоюз, Кулеба рассказал накануне в интервью Forbes.

23 июня участники саммита ЕС в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в союз. Переговоры по данной теме начнутся после того, как Киев выполнит ряд условий — активизирует борьбу с коррупцией, проведет деолигархизацию и судебную реформу.

В свою очередь украинский лидер подчеркнул, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам Зеленского, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации. При этом он подчеркнул, что ее путь к членству в ЕС не должен занимать годы или десятилетия.

При этом западные политики и эксперты не раз отмечали, что вероятное вступление Украины в ЕС вряд ли возможно в ближайшем будущем и в целом может занять десятилетия.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.