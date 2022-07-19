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В Херсоне рассказали об уничтожении большинства украинских диверсантов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов 19 июля сообщил, что подавляющее количество диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в области уничтожено, а их оставшиеся в живых пособники в данный момент находятся в тюрьме.

Украину призвали забыть о Херсонской области. Онлайн спецоперации 19 июля
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«Касательно диверсионно-разведывательных групп, покушений на меня, моих коллег, убийства моих коллег, скажу откровенно: практически все группы уничтожены, пособники находятся в тюрьмах. И, самое важное, мы наведем порядки с новыми группами, которые могут попасть на территорию Херсона, разберемся с теми, кто посягает на нашу мирную жизнь», — рассказал замглавы в своем Telegram-канале.

Накануне, 18 июля, российские военные обнаружили в Херсоне огневую точку украинской ДРГ, созданную для ведения огня по технике Вооруженных сил РФ. В результате обыска в одной из построек был обнаружен схрон с боеприпасами, в котором были в том числе и ПЗРК «Игла», и гранатомет РПГ-18.

Ранее, 15 июля, в Херсоне была задержана диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины, состоящая из сотрудников сил специальных операций Украины. Диверсанты должны были ликвидировать несколько представителей администрации Херсонской области. Автомобиль с одним из членов группировки был уничтожен при попытке проехать блокпост.

За два дня до этого в регионе предотвратили диверсию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на обеспечивающем электроснабжение предприятии. По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) Владимира Сальдо, диверсия могла привести к серьезным нарушениям электроснабжения всей Херсонской области вплоть до полного отключения электричества.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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