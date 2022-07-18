В Херсоне обнаружена точка украинских диверсантов для обстрела гумконвоев

Российские подразделения обнаружили в Херсоне огневую точку украинских диверсантов, откуда велись обстрелы гуманитарных конвоев и военной техники Вооруженных сил РФ. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в силовых структурах.

«Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения, по которой передвигается военная техника, гуманитарные конвои, а также транспортные средства, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной продукции», — передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Кроме того, военные получили информацию о трех неизвестных лицах, которые осматривали строящуюся в городе АЗС. В результате обыска в одной из построек был обнаружен схрон с боеприпасами. В нем находились два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла», гранатомет РПГ-18, более 2 тыс. патронов калибра 5,45 мм, автоматы АКМ и АКСУ, тротиловые шашки и другое вооружение.

Операция проведена сотрудниками одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа «Юг».

Ранее, 15 июля, в Херсоне была задержана диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины, состоящая из сотрудников сил специальных операций Украины. Диверсанты должны были ликвидировать несколько представителей администрации Херсонской области. Автомобиль с одним из членов группировки был уничтожен при попытке проехать блокпост.

За два дня до этого в регионе предотвратили диверсию вооруженных сил Украины (ВСУ) на обеспечивающем электроснабжение предприятии. По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) Владимира Сальдо, диверсия могла привести к серьезным нарушениям электроснабжения всей Херсонской области вплоть до полного отключения электричества.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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