В Херсоне задержали участников диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины. Видео задержания 15 июля поступило в распоряжение «Известий».

На кадрах видно, как автомобиль с одним из членов группировки проезжает блокпост, пытаясь скрыться от преследования. Вскоре его настигают сотрудники спецподразделения и уничтожают из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).

По данным «Известий», диверсионно-разведывательная группа состояла из сотрудников сил специальных операций Украины. Она должна была ликвидировать сразу несколько представителей администрации Херсонской области.

Ранее, 13 июля, в регионе предотвратили диверсию вооруженных сил Украины (ВСУ) на обеспечивающем электроснабжение предприятии. По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) Владимира Сальдо, диверсия могла привести к серьезным нарушениям электроснабжения всей Херсонской области вплоть до полного отключения электричества.

В настоящее время электроподстанции обслуживают резервные бригады «Крымэнерго». Их охрану обеспечивает Росгвардия.

Также в этом месяце сообщалось, что украинские боевики начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Поджоги осуществляются с вертолетов.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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