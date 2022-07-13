В Херсонской области предотвратили диверсию ВСУ на электросетях

В Херсонской области предотвратили диверсию вооруженных сил Украины (ВСУ) на обеспечивающем электроснабжение предприятии. Об этом сообщил в среду, 13 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.

По его словам, диверсия могла привести к серьезным нарушениям электроснабжения всей Херсонской области вплоть до полного отключения электричества.

«Диверсия была пресечена, а опасность обесточивания области устранена», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сотрудники трех главных электрических подстанций Херсонщины вынуждены были покинуть свои рабочие места. В настоящее время электроподстанции обслуживают резервные бригады «Крымэнерго». Их охрану обеспечивает Росгвардия.

Глава ВГА подчеркнул, что власти региона продолжат налаживать мирную жизнь, несмотря на попытки помешать этому.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские боевики начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Поджоги осуществлялись с вертолетов.

Кроме того, ночью ВСУ попытались обстрелять Херсон. Все цели были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). Благодаря этому удалось избежать разрушений и жертв.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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