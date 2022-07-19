ВСУ выпустили 26 мин по поселку Доломитное в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив 26 мин. Об этом сообщили 19 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«06:05 — н.п. Семигорье -— н.п. Доломитное: выпущено 26 мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также в представительстве рассказали, что украинские военные в этот день выпустили по направлению Петровского района Донецка три снаряда калибром 152 мм, а также шесть снарядов калибром 152 мм по Пантелеймоновке.

Ранее, 16 июля, в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что ВСУ атаковали село Скарговка в ЛНР с помощью поставленной им американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Украинские боевики выпустили в сторону села одну ракету.

В Стаханове ЛНР в результате ударов националистов были уничтожены продовольственный склад и склад строительных материалов. Как рассказали местные жители, многие американские ракеты не попали в цель, а угодили в жилой сектор города.

До этого, 7 июля, сообщалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт Красная Поляна в ДНР, две жительницы получили ранения. Украинские военные выпустили 317 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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