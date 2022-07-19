H&M откроет магазины для распродажи после 1 августа

Ретейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) (в группу входят H&M Home, также марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, Arket) начнет на время открывать свои магазины в России после 1 августа, в планах компании распродать хотя бы большую часть товаров. Об этом в понедельник, 18 июля, «Известиям» сообщили в пресс-службе H&M в РФ.

«Процесс открытия будет проходить поэтапно. Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что на время распродажи скидок и акций не планируется.

При этом, как отметили в компании, точная дата открытия магазинов анонсироваться не будет.

О намерении прекратить свою деятельность на территории РФ сеть H&M объявила ранее в этот день. Как объяснили «Известиям» в пресс-службе российского подразделения H&M, компания решила закрыть бизнес в России на фоне «ограничений, препятствующих операционной деятельности и непредсказуемости будущего».

Ранее, 29 июня, появилась информация, что временное закрытие физических магазинов в России, Белоруссии и на Украине стоило H&M Group во II квартале 2022 года 1,2 млрд рублей.

Продажи в магазинах в России и Белоруссии приостановлены со 2 марта в связи с проведением РФ спецоперации по защите населения Донбасса.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне санкций, введенных после начала специальной операции по защите Донбасса. Рестрикции в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.