Совет Пулитцеровской премии отказался отбирать призы у газет NYT и WP

Совет Пулитцеровской премии не стал отбирать награды у газет Washington Post и New York Times за статьи о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, на чем настаивал экс-президент США Дональд Трамп. Об этом 18 июля сообщает Axios.

Как отмечается в статье, Трамп неоднократно утверждал, что репортажи двух редакций, которые отслеживали связи России с кампанией Трампа и совместно выиграли премию National Reporting Prize 2018 года, были «политически мотивированным фарсом», направленным на создание «ложного нарратива».

Сообщается, что Совет Пулитцеровской премии тщательно рассмотрел жалобы на победившие работы. В частности, были организованы две независимые проверки, которые были проведены «лицами, не имеющими никакого отношения к учреждениям, чья работа находилась на рассмотрении, и не имели никакой связи друг с другом».

«В обзорах в качестве выводов указано, что ни выдержки, ни заголовки, ни утверждения в статьях победителей не были дискредитированы фактами, открывшимися после присуждения наград», — цитирует издание заявление совета.

10 мая Трамп заявил, что Пулитцеровскую премию не должны присуждать за недостоверные новости, которые публикуют средства массовой информации.

После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией, в связи в чем он, по некогда существовавшей версии специальных служб, якобы выиграл выборы. В РФ все обвинения о вмешательстве в американские выборы сразу же отвергли. В США версию о «сговоре» дезавуировали и сейчас расследуют, откуда началась вся дезинформационная кампания в СМИ против бывшего президента страны.

При этом 24 марта 2020 года министерство юстиции США, совмещающее функции генеральной прокуратуры, опубликовало итоги расследования Роберта Мюллера, который не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. В свою очередь, Трамп заявил, что итоги расследования Мюллера по «российскому делу» полностью его оправдывают и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.

Москва неоднократно отвергала обвинения, отмечая их бездоказательность и называя их внутренней борьбой в США.

Накануне в США состоялось вручение престижной творческой награды. Пулитцеровскую премию 2022 года в категории «Служение обществу» завоевала газета Washington Post за освещение штурма Капитолия 6 января 2021 года. Еще в трех номинациях награды забрали корреспонденты New York Times, в том числе в категории международных новостей за освещение проблемы авиаударов США на Ближнем Востоке. Премию в категории «Новости» получил коллектив газеты Miami Herald за репортажи, посвященные обрушению жилого дома в городке Серфсайд.

Ежегодная Пулитцеровская премия является наградой в США за достижения в области литературы, журналистики, музыки и театра.