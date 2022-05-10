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Трамп возмутился присуждением Пулитцеровской премии «публикующим фейки» СМИ

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Фото: REUTERS/Gaelen Morse
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Пулитцеровскую премию не должны присуждать за недостоверные новости, которые публикуют средства массовой информации. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп во вторник, 10 мая.

Демоны «Пулитцера»
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Бывший глава государства возмутился тем, что журналистов стали награждать за выдуманные новости, в том числе и о нем самом. В частности, его якобы связях с представителями властей России.

«Почему публикующие фейки СМИ и их «журналисты» должны получать Пулитцеровскую премию за свои абсолютно неверные сообщения о России, России, России? Это были полнейшие выдумки. Пулитцеровская премия в беспорядке», — написал Трамп в заявлении, распространенном в соцсетях.

После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией, в связи в чем он, по некогда существовавшей версии специальных служб, якобы выиграл выборы. В РФ все обвинения о вмешательстве в американские выборы сразу же отвергли. В США версию о «сговоре» дезавуировали и сейчас расследуют, откуда началась вся дезинформационная кампания в СМИ против бывшего президента страны.

Накануне в США состоялось вручение престижной творческой награды. Пулитцеровскую премию 2022 года в категории «Служение обществу» завоевала газета Washington Post за освещение штурма Капитолия 6 января 2021 года. Еще в трех номинациях награды забрали корреспонденты New York Times, в том числе в категории международных новостей за освещение проблемы авиаударов США на Ближнем Востоке. Премию в категории «Новости» получил коллектив газеты Miami Herald за репортажи, посвященные обрушению жилого дома в городке Серфсайд.

Ежегодная Пулитцеровская премия является наградой в США за достижения в области литературы, журналистики, музыки и театра.

Накануне сообщалось, что специальной награды американской Пулитцеровской премии 9 мая удостоились украинские журналисты за освещение событий на Украине после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

В июне прошлого года стало известно, что специальную журналистскую награду Пулитцеровской премии получила 18-летняя Дарнелла Фрейзер, которая сняла убийство полицией афроамериканца Джорджа Флойда в США. При этом девушка была удостоена премии за мужество.

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