Специальной наградой американской Пулитцеровской премии 9 мая удостоились украинские журналисты за освещение событий на Украине после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Трансляция вручения наград в онлайн-режиме проходила на сайте премии.

Также по решению оргкомитета приз в номинации «За служение обществу» получила газета The Washington Post за анализ штурма Капитолия 6 января 2021 года сторонниками экс-президента США Дональда Трампа.

Кроме того, газета The Miami Herald получила награду в номинации «Срочные новости» за освещение обрушения жилого дома летом прошлого года, жертвами которого стали 100 человек.

Награду в номинации «Фотография к срочным новостям» получил Маркус Ям из Los Angeles Times за освещение падения Кабула в августе 2021 года.

Награду в области международной проблематики за репортажи о проблемах и неудачах военных американских кампаний на Ближнем Востоке и в области освещения внутренних вопросов получила The New York Times. Отдельно наградами удостоились сотрудники издания критик Саламиша Тиллет и корреспондент Андреа Эллиот.

Ежегодная Пулитцеровская премия является престижной наградой в США за достижения в области литературы, журналистики, музыки и театра.

В настоящее время на Украине действует единая информационная политика, введенная президентом страны Владимиром Зеленским 20 марта. Как отметила позже журналистка Оксана Марченко, супруга оппозиционного политика Виктора Медведчука, страна с одним телеканалом несовместима с принципом свободы слова.

В июне прошлого года стало известно, что специальную журналистскую награду Пулитцеровской премии получила 18-летняя Дарнелла Фрейзер, она сняла убийство Джорджа Флойда в США. При этом девушка была удостоена премии за мужество.