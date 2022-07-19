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В Госдуму внесли поправки о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений

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Законопроект, устанавливающий запрет на распространение пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ, 18 июля внесли в Государственную Думу. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Авторами документа выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — За Правду» и ЛДПР Нина Останина, Ольга Алимова, Яна Лантратова, Николай Бурляев, Алексей Журавлев и Алексей Корниенко.

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной России широкое распространение, она ведется как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов, и демонстрации таких отношений в кино, представляющих такое девиантное поведение, как норму», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект дополняет действующее законодательство в области киноиндустрии. Поправкой устанавливается прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных отношений.

Инициаторы законопроекта считают, что публичное одобрение и признание сексуальных отношений между однополынми людьми «опасно не только для детей и молодежи, но и для всего общества», так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем «под определенный удар».

Отрицание семьи как общественной ценности и пропаганда так называемого образа жизни «чайлдфри» тоже имеют «не меньшую степень опасности», считают авторы поправок.

По мнению депутатов, ограничения не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права граждан.

Как прокомментировал «Известиям» законопроект партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, серьезного противоречия для гарантированных прав и свобод граждан России с основным законом РФ в нем не наблюдается.

11 июля комитет Госдумы по информационной политике предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России. На данный момент она касается лишь пропаганды среди несовершеннолетних.

7 июля законодательное собрание Севастополя внесло в Государственную думу законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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