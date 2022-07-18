Эксперт не увидел противоречий с законом РФ в инициативе на запрет пропаганды ЛГБТ

Серьезного противоречия для гарантированных прав и свобод граждан России с основным законом РФ во внесенном в Государственную думу законопроекте о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений не наблюдается. Об этом заявил 18 июля в комментарии «Известиям» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Как объяснил эксперт, в данной ситуации по существу встречаются две конкретные позиции Конституции РФ — свобода волеизъявления каждого гражданина и семья как основа конституционного строя, которая закреплена в соответствующих положениях и разделе основного закона страны.

«В данном моменте, полагаю, логика депутатов, вносящих такой законопроект, подразумевает, что соответствующая пропаганда (меньшинств) противоречит основам конституционного строя в части объявления семьи как одной из основных ценностей и базиса построения государства. Пропаганда же соответствующих движений, ориентации и увлечений несет угрозу основам конституционного строя, а соответственно, подлежит запрету. Но именно запрету пропаганды, а не образа жизни или половой ориентации. И в данном случае вопрос тут касается именно проявления агитации и распространения соответствующих нетрадиционных движений среди населения», — указал юрист.

Как считает Горбунов, если рассматривать данный законопроект в качестве рычага, который более жестко регулирует механизм именно распространения нетрадиционной идеологии и ценностей, но не ограничивает граждан в форме ведения образа жизни, то можно прийти к выводу, что серьезного противоречия с гарантированными россиянам правами и свободами основными законами РФ не существует.

Ранее в понедельник в Государственную думу внесен законопроект, согласно которому предлагается полностью запретить распространение информации, которая является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Текст документа опубликован в думской электронной базе. Проект закона также предлагает запретить выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, допускающие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей.

11 июля комитет Госдумы по информационной политике предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России. Предлагалось в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории и установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив для этого ст. 6.21 КоАП. На данный момент она касается лишь пропаганды среди несовершеннолетних.

7 июля законодательное собрание Севастополя внесло в Государственную думу законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.