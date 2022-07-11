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Комитет Думы предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в РФ

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Комитет Госдумы по информационной политике предложил запретить пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино безотносительно к возрасту аудитории. Об этом сообщил 11 июля глава комитета Александр Хинштейн.

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Он рассказал, что на сегодняшний день в России такой запрет касается исключительно детей. Также привлечение к административной ответственности на сегодня в РФ распространяется только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Комитет Госдумы предлагает в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории и установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив для этого ст. 6.21 КоАП.

Хинштейн также отметил, что в планах комитета Госдумы установить еще «более жесткую ответственность за пропаганду педофилии» и «запретить распространение среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения».

Он указал, что эти инициативны уже предварительно проработаны с Роскомнадзором и Минцифрой. Открытое обсуждение поправок планируется провести в осенней сессии.

До этого, 7 июля, законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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