Онкологи назвали пять признаков рака желудочно-кишечного тракта

Специалисты из новосибирского медицинского исследовательского центра имени Мешалкина указали на пять признаков, при наличии которых следует провести раннюю диагностику рака желудочно-кишечного тракта. Об этом 18 июля сообщила «Газета.Ru».

Утверждается, что первый из признаков — хронические боли в животе. Кроме того, стоит насторожиться при наличии изжоги и немотивированной слабости на протяжении длительного периода.

Отсутствие аппетита и бледность кожи также должны дать повод задуматься о визите к врачу.

Медики подчеркнули, что своевременная диагностика болезни увеличивает вероятность благоприятного прогноза.

Ранее, 15 июля, главный онколог «СМ-Клиники» Александр Серяков рассказал «Известиям» о симптомах распространенных видов рака. Так, например, изменения голоса могут свидетельствовать о раке гортани.