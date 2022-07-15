Онколог назвал симптомы распространенных видов рака

Нарушение глотания и изменение голоса могут свидетельствовать о симптомах распространенных гортани. О симптомах других распространенных видов онкозаболеваний «Известиям» рассказал главный онколог «СМ-Клиники», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Как отметил специалист, выявить развитие злокачественной опухоли на ранних стадиях самостоятельно достаточно сложно. Это связано с тем, что, хотя медики выделяют комплекс симптомов, которые могут проявляться уже на начальных стадиях у 80–85% онкобольных, они не являются специфическими.

«То есть, такие симптомы характерны и для многих других патологий. К ним относятся повышение температуры, плохой аппетит, тошнота, сонливость, быстрая утомляемость и слабость, увеличение одной или нескольких групп лимфатических узлов, беспричинная потеря веса. Однако если такие симптомы появляются на фоне отсутствия клинических признаков других заболевания, то следует незамедлительно обратиться к врачу-онкологу», — подчеркнул Серяков.

Он уточнил, что более специфические симптомы зависят от локализации опухоли, однако они проявляются уже на более поздних стадиях.

«Например, рак глотки и гортани проявляется нарушениями глотания и изменением голоса, трудностями с дыханием и кровянистыми выделениями из носоглотки. Рак щитовидной железы проявляется дискомфортом при глотании, чувством комка в горле, иногда заметным увеличением размеров щитовидки», — рассказал онколог.

Рак легкого может проявляться в виде кашля и мокроты с кровью. О раке молочной железы могут свидетельствовать уплотнение в груди, асимметрии желез и изменения соска. Рак мочевого пузыря и предстательной железы у мужчин может проявляться расстройствами мочеиспускания, а также болями в пояснично-крестцовой области, отметил Серяков.

К возможным симптомам рака желудка и кишечника врач отнес различные нарушения пищеварения, тошноту и рвоту.

8 июля врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о пользе куркумы в профилактике онкологических заболеваний. По его словам, положительный эффект оказывает антиоксидантое вещество куркумин, которое содержится в специи. Специю можно включать в рацион всем без исключения, идеально добавлять куркуму в напитки, вторые блюда или выпечку.