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Магазины H&M и Other Stories в России будут открыты в течение августа

Магазины H&M, H&M Home, COS, ARKET, Monki, Other Stories и Weekday в России будут открыты в августе
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Все магазины H&M, H&M Home, COS, ARKET, Monki, Other Stories и Weekday будут временно открыты в России в течение августа. Об этом в понедельник, 18 июля, «Известиям» сообщили в пресс-службе H&M в РФ.

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«Процесс открытия будет проходить поэтапно. Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана», — говорится в сообщении.

Ранее, в понедельник, сеть H&M объявила, что намерена закрыть свои магазины и прекратить свою деятельность на территории РФ. В компании добавили, что в течение двух недель в России может начаться распродажа товаров.

29 июня появилась информация, что временное закрытие физических магазинов в России, Белоруссии и на Украине стоило H&M Group во II квартале 2022 года 1,2 млрд рублей. Это следует из отчета компании.

23 июня «Известия» писали, что Inditex и H&M никогда не работали в России по франшизе в отличие от Mango, которая передает собственные точки партнерам-франчайзи и снова открывает магазины.

Шведская компания H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России работало более 150 точек продаж магазина, и это седьмой показатель по числу открытых магазинов H&M в мире.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне санкций, введенных после начала специальной операции по защите Донбасса. Рестрикции в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.

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