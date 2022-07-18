Распродажа товаров H&M в России пройдет в течение двух недель

В течение двух недель в РФ может начаться распродажа товаров иностранного ритейлера H&M, предположил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в беседе с «Известиями» в понедельник, 18 июля.

По его словам, у компании в РФ 130 магазинов, которые расположены в ТЦ. Сама компания еще не уведомила торговые центры о том, что закрывает магазины в РФ.

«Известия» направили запрос в российскую пресс-службу H&M.

Ранее в понедельник сеть H&M объявила, что намерена закрыть свои магазины и прекратить свою деятельность на территории РФ.

29 июня появилась информация, что временное закрытие физических магазинов в России, Белоруссии и на Украине стоило H&M Group во II квартале 2022 года 1,2 млрд рублей. Это следует из отчета компании.

23 июня «Известия» писали, что Inditex и H&M никогда не работали в России по франшизе в отличие от Mango, которая передает собственные точки партнерам-франчайзи и снова открывает магазины.

Шведская компания H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России работало более 150 точек продаж магазина, и это седьмой показатель по числу открытых магазинов H&M в мире.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.