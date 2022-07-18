Мишустин рассказал о трудоустройстве Рогозина

Покинувший пост главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вскоре будет назначен на новую должность. Уверенность в этом выразил в понедельник, 18 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства поблагодарил Рогозина за его деятельность в качестве руководителя государственной космической корпорации, проводя совещание с вице-премьерами.

«Уверен, что в скором времени он [Рогозин] займет свое место в строю», — указал Михаил Мишустин.

При этом он также пожелал успехов и продуктивной деятельности назначенному на должность бывшего главы госкорпорации экс-вице-премьеру Юрию Борисову.

Ранее, 15 июля, президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы «Роскосмоса». Он также указал, что его место теперь будет занимать Юрий Борисов. О том, в какой сфере будет после ухода в отставку работать Рогозин, не сообщалось.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отставка Рогозина с поста директора госкорпорации «Роскосмос» никак не связана с какими-либо претензиями к его работе, позднее он получит новую должность.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, комментируя решение президента России освободить Юрия Борисова от должности вице-премьера и назначить его гендиректором госкорпорации «Роскосмос», отметил, что новому главе компании предстоит непростая задача. По мнению Гутенева, у Борисова профессионализма и опыта управления «более чем достаточно».