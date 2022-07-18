Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол заявил о принятии Россией мер в случае размещения баз НАТО в Финляндии
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Мир
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Мир
В ФРГ допустили сокращение поставок по «Северному потоку»
Мир
Песков назвал санкции платой РФ и Ирана за суверенитет
Мир
В Ростовской области выявили завербованного СБУ жителя Украины
Происшествия
Вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку в Ленобласти
Мир
Чехия выступила за пересмотр основ отношений России и Евросоюза
Мир
Песков оценил возможность двусторонней встречи Трасс и Путина
Экономика
H&M объявила об уходе из России
Мир
В ЛНР завершили формирование администраций во всех городах

Путин назвал снижение бедности в России основной целью правительства

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путина назвал снижение уровня бедности в стране основной целью правительства. Об этом он заявил 18 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Одна из наших основных национальных целей, — мы всё время об этом говорим, — это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно для тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно, то есть: основная цель — это снижение бедности», — заявил глава государства.

Бедность не налог: нуждающихся в помощи государства определит ФНС
Как может измениться механизм поддержки малоимущих граждан

Он отметил, что по итогам прошлого года уровень бедности в стране снизился до 11%.

«Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы и скорость, очевидно, недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года, — но она, слава богу, кстати говоря, снижается постепенно, — мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно», — добавил Путин.

С 1 июня в России вступил в силу указ Путина об индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%. Так, МРОТ вырос до 15 279 рублей в месяц. Прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 919 рублей. После индексации на 10% пенсии неработающих пенсионеров в среднем составят 19 360 рублей.

25 мая Путин призвал обеспечить снижение уровня бедности по итогам года.

17 февраля президент РФ назвал борьбу с бедностью важнейшим социальным вопросом, который необходимо решать. По его словам, об этом надо думать постоянно.

До этого, в январе, Путин заявил, что основной задачей на сегодняшний день является выход населения России из бедности. Президент подчеркнул, что социально-экономические проблемы порождают сильное общественное недовольство, а иллюзия того, что эти проблемы можно проигнорировать или «загнать куда-то в угол», чревата серьезными последствиями.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022