Путин назвал снижение бедности в России основной целью правительства

Президент РФ Владимир Путина назвал снижение уровня бедности в стране основной целью правительства. Об этом он заявил 18 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Одна из наших основных национальных целей, — мы всё время об этом говорим, — это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно для тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно, то есть: основная цель — это снижение бедности», — заявил глава государства.

Он отметил, что по итогам прошлого года уровень бедности в стране снизился до 11%.

«Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы и скорость, очевидно, недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года, — но она, слава богу, кстати говоря, снижается постепенно, — мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно», — добавил Путин.

С 1 июня в России вступил в силу указ Путина об индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%. Так, МРОТ вырос до 15 279 рублей в месяц. Прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 919 рублей. После индексации на 10% пенсии неработающих пенсионеров в среднем составят 19 360 рублей.

25 мая Путин призвал обеспечить снижение уровня бедности по итогам года.

17 февраля президент РФ назвал борьбу с бедностью важнейшим социальным вопросом, который необходимо решать. По его словам, об этом надо думать постоянно.

До этого, в январе, Путин заявил, что основной задачей на сегодняшний день является выход населения России из бедности. Президент подчеркнул, что социально-экономические проблемы порождают сильное общественное недовольство, а иллюзия того, что эти проблемы можно проигнорировать или «загнать куда-то в угол», чревата серьезными последствиями.