Дар поднебесный: в России выросли продажи китайских телевизоров

Продажи телевизоров китайских брендов в России выросли почти вдвое , рассказали «Известиям» представители крупных маркетплейсов. По их словам, наиболее популярны модели Xiaomi, Haier, Fusion, Harper и BBK. Эксперты связывают тенденцию с приостановкой поставок Samsung, LG и Sony. Телевизоры этих брендов остаются в продаже, но покупателей отпугивают возросшие цены и возможные сложности с гарантией, в случае если технику ввезли по параллельному импорту. Китайской же продукции в магазинах больше и вендоры поставляют ее официально, указали специалисты.

Китайский захват

В мае продажи телевизоров китайских брендов на Ozon в среднем выросли на 95% относительно того же месяца прошлого года , сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса. Тенденцию можно было бы связать с приостановкой поставок электроники ряда популярных марок, однако дело не только в этом — спрос на ТВ производителей из Поднебесной начал расти еще в январе . Тогда на площадке продали на 40% больше телевизоров китайских брендов по сравнению с тем же периодом 2021 года.

— На маркетплейсе за январь–май год к году среди китайских брендов больше всего выросли продажи телевизоров Haier, Fusion, Harper и Xiaomi . За обозначенный период у Haier зафиксирован почти десятикратный рост продаж, что позволило бренду в этом году войти в число лидеров. Но первое место по штучным продажам телевизоров среди китайских брендов сохраняет Xiaomi, — уточнили в пресс-службе маркетплейса.

Там добавили, что все гаджеты китайских брендов в топ-10 по продажам оснащены функцией Smart TV. У трети из них диагональ экрана больше 42 дюймов и разрешение 4К, отметили в Ozon.

Дар поднебесный1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Рост продаж китайских телевизоров зафиксировали и на марктеплейсе Wildberries . Там отметили, что наиболее популярны модели с функцией Smart TV, с HD-разрешением и диагональю 32 дюйма стоимостью около 15–16 тыс. рублей. Бренды-лидеры по штучным продажам на площадке — BBK, Thomson, Xiaomi, LG и Samsung, рассказал представитель ритейлера.

Общий денежный объем рынка телевизоров в первом полугодии 2022-го достиг порядка 95 млрд рублей, превысив показатели того же периода 2021-го более чем на 15% , сказали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». В натуральном выражении там оценили продажи в 2,6 млн штук . Это минимальное снижение после повышенного спроса в прошлом году , добавил представитель ритейлера. На вопросы о продажах телевизоров китайских брендов он не ответил.

Конкуренция в новой реальности

Сегодня корейские телевизоры LG и Samsung, которые когда-то были в числе лидеров рынка, уже не так просто найти в магазинах , поскольку производители приостановили поставки в Россию. Кроме того, цены на корейские устройства стали спекулятивно высокими и не выдерживают конкуренции с производителями из Поднебесной , сказал «Известиям» главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов.

— Сейчас на отечественном рынке телевизоров сложилась такая ситуация, когда модели китайских брендов можно спокойно приобрести в любом магазине, в отличие от Samsung, LG или Sony . Кроме того, в случае трех последних производителей неясно, как именно они попали в страну и какая гарантия у них есть , — добавил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Дар поднебесный Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Впрочем, в Роспотребнадзоре утверждают, что ввезенные по параллельному импорту товары попадают под гарантию . Как сообщали «Известиям» в ведомстве, в этом случае обслуживание, замену товара или ремонт в случае выхода из строя не по вине покупателя берет на себя продавец. В Роспотребнадзоре не исключили, что могут возникать временные сложности с сервисным обслуживанием, пока не восстановятся логистические цепочки и механизм параллельного импорта не будет обкатан.

«Если продавец добросовестный, то потребителю совершенно неважно, каким образом ввезен товар, поскольку он берет на себя ответственность за качество. Если на электронику гарантийный срок составляет два года, а на бытовую крупную технику, например холодильники, — три, то покупатель может рассчитывать на то, что его права будут защищены. А если срок совсем небольшой — несколько недель, то от покупки лучше отказаться», — отметили в службе.

Восточные тонкости

Телевизоры брендов из Поднебесной выбирают как наиболее доступные и в части наличия в магазинах, и по цене, согласен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Кроме того, китайские телевизоры более универсальны. В системах webOS (операционная система LG) и Tizen (ОС Samsung) доступность приложений определяется строго производителями телевизоров, то в китайских ТВ установлены Android TV, либо Google TV. Приложения можно устанавливать из обширного магазина Google Play либо просто с любого сайта или даже с флешки , — пояснил Евгений Харитонов.

Часть пользователей устанавливают приложения-агрегаторы онлайн-кинотеатров, где в одном интерфейсе можно искать фильм или сериал сразу в нескольких сервисах, добавил эксперт.

Дар поднебесный2 Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

При выборе китайских телевизоров специалисты рекомендуют обращать внимание на объем оперативной памяти и матрицу. По первому показателю лучше отдавать предпочтение моделям с не менее 1,5 Гб, чтобы Android мог стабильно работать и показывать видео в высоком качестве, посоветовал Евгений Харитонов. По его мнению, лучше избегать моделей с матрицами TN или SVA — яркость экрана и углы обзора в таких телевизорах разочаровывают.

— Лучшим выбором в бюджетном и среднем классе будут телевизоры с дисплеями MVA/VA, у наиболее известных китайских брендов есть смысл рассматривать и IPS, — сказал специалист.

Он добавил, что процессоры, качество динамиков, скорость работы и функциональность у всех китайских брендов в рамках одного бюджета, как правило, почти не отличаются.