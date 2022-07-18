Песков адресовал «Газпрому» вопросы о турбине для «Северного потока»

Вопросы о доставке турбины, необходимой для работы газопровода «Северный поток», необходимо задавать компании «Газпром». Об этом 18 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представители СМИ поинтересовались у него, известны ли Кремлю сроки начала работы турбины. По словам Пескова, вопросы были заданы на основе сообщений СМИ.

«Предлагаю задать все эти вопросы «Газпрому», — сказал представитель Кремля.

Ранее, в понедельник, стало известно, что Канада 17 июля отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Siemens Energy не стала комментировать процесс доставки из Канады турбины. В компании отметили, что оборудование продано и не является собственностью производителя.

16 июля «Газпром» попросил Siemens предоставить документы, которые позволят вывезти турбину для компрессорной станции «Портовая».

Турбины находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Тогда «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В итоге приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода, после чего ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

13 июля временный поверенный в делах России в Канаде Владимир Проскуряков указал, что попытка отправки канадскими властями в Германию турбины для газопровода «Северный поток» является прецедентом. По словам дипломата, видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит.