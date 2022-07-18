Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол заявил о принятии Россией мер в случае размещения баз НАТО в Финляндии
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Мир
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Мир
В ФРГ допустили сокращение поставок по «Северному потоку»
Мир
Песков назвал санкции платой РФ и Ирана за суверенитет
Мир
В Донбассе была уничтожена первая польская самоходная гаубица Krab
Мир
В офисе Зеленского опровергли увольнение генпрокурора и главы СБУ
Мир
Шойгу дал указание группировке «Восток» приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ
Мир
Песков оценил возможность двусторонней встречи Трасс и Путина
Экономика
H&M объявила об уходе из России
Мир
В ЛНР завершили формирование администраций во всех городах
Сюжет:

Песков адресовал «Газпрому» вопросы о турбине для «Северного потока»

0
Фото: TASS/DPA/Maurizio Gambarini
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопросы о доставке турбины, необходимой для работы газопровода «Северный поток», необходимо задавать компании «Газпром». Об этом 18 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представители СМИ поинтересовались у него, известны ли Кремлю сроки начала работы турбины. По словам Пескова, вопросы были заданы на основе сообщений СМИ.

«Предлагаю задать все эти вопросы «Газпрому», — сказал представитель Кремля.

Утро вечера дороже: отсрочка запуска СП-1 на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд
Как это повлияет на европейскую экономику

Ранее, в понедельник, стало известно, что Канада 17 июля отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Siemens Energy не стала комментировать процесс доставки из Канады турбины. В компании отметили, что оборудование продано и не является собственностью производителя.

16 июля «Газпром» попросил Siemens предоставить документы, которые позволят вывезти турбину для компрессорной станции «Портовая».

Турбины находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Тогда «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В итоге приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода, после чего ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

13 июля временный поверенный в делах России в Канаде Владимир Проскуряков указал, что попытка отправки канадскими властями в Германию турбины для газопровода «Северный поток» является прецедентом. По словам дипломата, видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022