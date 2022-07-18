В Китае перечислили «смертные грехи» НАТО

НАТО буквально воспрял на фоне спецоперации РФ и в очередной раз доказал, что представляет собой угрозу развитию мира на планете, написал для китайского издания People's Daily глава Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван.

В рассуждении о деятельности Североатлантического альянса он перечислил так называемые «Семь смертных грехов НАТО».

Первым из них, по мнению Вана, является «призрак расизма», которых всё еще царит между представителями стран альянса. Европа привыкла к «цивилизованному превосходству» над Россией, которая теперь заставила ее «чувствовать себя сконфуженно».

«Россия победила во Второй мировой войне, но НАТО считало ее проигравшей в холодной войне. За последние два десятилетия НАТО нарушило обещание не расширяться ни на дюйм на восток и расширилось в пяти направлениях, что стало причиной сегодняшнего кризиса вокруг Украины», — пишет китайское издание.

Второй «грех» НАТО — идеология сотворения Вашингтоном «системного противника», каким для него стал Китай.

Третьим грехом автор статьи называет игнорирование норм международного права, что проявляется, например, в решении принять Финляндию в состав альянса.

Четвертым грехом Ивэй Ван считает односторонность альянса, ведь, заявляя о том, что действует в соответствии с Уставом ООН, он на практике потворствует Соединенным Штатам.

Помимо этого, Североатлантический альянс продвигает блоковую политику, распространяет менталитет холодной войны и принимает участие в глобальной экспансии, отклоняясь от изначального бывшего приоритетным желания обеспечить безопасность в Северной Атлантике.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье для «Известий» допустил, что наводчики НАТО руководят украинскими военными «на земле». Он выразил надежду, что еще остались ответственные европейские политики, которые осознают, какими последствиями это чревато.

При этом министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай не станет пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта. Министр КНР добавил, что в сложившейся ситуации необходимы скоординированные усилия мирового сообщества, чтобы создать «эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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