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Лавров рассказал об участии наводчиков НАТО на стороне ВСУ

Глава МИД Лавров допустил, что наводчики НАТО руководят украинскими военными «на земле»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Capt. Tobias Cukale
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Наводчики НАТО могут руководить представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) «на земле». Об этом в эксклюзивной статье для «Известий» 18 июля написал глава российского МИД Сергей Лавров.

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«Натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно «на земле». Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато», — пишет министр.

Лавров напомнил, что при этом никто в Евросоюзе или НАТО не одернул «заигравшегося» командующего ВВС ФРГ Инго Герхарца, который заявил о необходимости готовиться к применению ядерного оружия.

16 июля Defense News сообщило, что палата представителей США одобрила выделение $100 млн на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16. Тренировка будет проходить на базе ВВС США в Миссисипи и, возможно, в Техасе. Срок обучения составит три месяца.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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