Синоптики рассказали о грозе в Москве и области 18 июля

Облачность с прояснениями, местами сильный кратковременный дождь и гроза ожидаются в столичном регионе в понедельник, 18 июля. О погоде сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве воздух прогреется до +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12...+14 градусов.

Прогнозируется северо-западный и северный ветер со скоростью 6–11 м/с с порывами до 17 м/с.

На территории Московской области синоптики обещают от +17 до +22 градусов в дневное время суток и от +9 до +14 градусов — в ночное.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о «ранней осени» в Москве на следующей неделе.

Он предупредил, что температура воздуха в столице будет отставать от климатической нормы.