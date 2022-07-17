Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
В ближайшую неделю, с 18 по 24 июля, температура воздуха в Москве будет отставать от климатической нормы. Об этом 17 июля рассказал RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«С понедельника по Москве и области ожидается прохладная погода, а температурный фон будет отставать от климатической нормы на 4–5 градуса. Нас отбросит чуть ли не в начало сентября. Погода будет напоминать раннюю осень», — рассказал Тишковец.
Погода в будние дни будет дождливой, а к выходным придет мощный скандинавский антициклон. К субботе потеплеет до 29 градусов, а в воскресенье воздух прогреется еще на три градуса, установится солнечная сухая погода.
14 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал сильную жару в ряде российских регионов в ближайшие дни. Как уточнил Вильфанд, на Камчатке, в Магаданской области, на востоке Коми, в Архангельской области столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. Также жара ожидается на Урале.